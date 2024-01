IBGE restaura o termo "favela" nas pesquisas

Vitória Torres*

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) substituirá nas pesquisas que elabora a expressão "Aglomerados Subnormais" por "Favelas e Comunidades Urbanas". A mudança foi decidida depois de consultas a movimentos sociais e a acadêmicos, e recupera um termo que, por muito tempo, foi considerado sinônimo de pobreza e embutia preconceito de classe e racismo contra as pessoas que vivem nessas comunidades.

A classificação "Favela" vinha sendo usada pelo IBGE desde 1950, mas foi alterada no Censo Demográfico de 1970. Estimativas da ONU-Habitat mostram que mais de um bilhão de pessoas vivem em favelas e assentamentos informais em todo o planeta. O Brasil tem mais de 10 mil favelas e comunidades urbanas, que abrigam aproximadamente 16,5 milhões de pessoas.

Segundo o IBGE, a substituição da expressão "Aglomerados Subnormais" atende a pedidos de moradores e movimentos sociais. A decisão foi tomada depois de um processo de consulta iniciado em 2003, mas que foi fechado apenas em 2021.

O chefe do Setor de Territórios Sociais do IBGE, Jaíson Luís Cervi, salientou que o termo "favela" está vinculado à reivindicação histórica por reconhecimento e identidade dos movimentos populares. "Também se estabeleceu a importância de que o conceito se refira a territórios com direitos não atendidos, em vez de territórios em desacordo com a legislação", explicou.

Para Preto Zezé, conselheiro da Central Única das Favelas (Cufa), ao substituir a denominação de "Aglomerados Subnormais" pelo termo "favela", o IBGE reconhece um esforço de quase 30 anos para redefinir a visão preconceituosa associada a essas comunidades. "O IBGE assume que a denominação que dava de aglomerados subnormais era equivocada e reforçava, ainda mais, o preconceito. Muita gente recusava esse termo. Temos de ir além desse olhar preconceituoso, que reduzia a favela a uma visão de pobreza, desgraça e tragédia", salientou.

A intenção, segundo Preto Zezé, não é romantizar a favela, mas sim superar os estigmas associados a essas comunidades. "Favela não é carência, é potência. Assumir a favela não tem a ver com romantizar ou incorporar o preconceito", observou.

O historiador Rafael Soares, que participou do conselho consultivo da mudança do termo, aponta que a discussão sobre os termos utilizados para designar as favelas é antiga e elogia a abertura do IBGE. A mudança permite compreender os espaços que as favelas ocupam na sociedade.

"Era uma discussão antiga dos movimentos sociais porque é um termo péssimo. É uma oportunidade de repensar e compreender esses espaços dos quais as favelas fazem parte", afirmou.

O cientista político Rócio Barreto destaca que a mudança na nomenclatura é mais do que uma questão de palavras para a identidade das pessoas que ali residem. "Resgata um termo usado por muitos moradores para se referir aos seus locais. O termo 'favela' mostra uma questão identitária das pessoas que ali residem. Elas se reconhecem pelo termo favela. Por isso é algo tão importante, é assim que elas querem ser reconhecidas", explicou.

*Estagiária sob a supervisão de Fabio Grecchi Saiba Mais Brasil Conselho de Política Criminal recomenda uso de câmeras corporais para agentes

Conselho de Política Criminal recomenda uso de câmeras corporais para agentes Brasil Dois fazendeiros são presos por morte de líder indígena na Bahia

Dois fazendeiros são presos por morte de líder indígena na Bahia Brasil Brasil registrou recorde de desastres naturais em 2023

Brasil registrou recorde de desastres naturais em 2023 Brasil Naufrágio na Bahia: dois corpos são achados e total de vítimas sobe para 8