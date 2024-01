Um homem de 50 anos morreu em Caruaru, nesta quarta-feira (24/1), após complicações de saúde provocadas por rabdomiólise, doença ocasionada por uma lesão muscular aguda que deixa o xixi preto. Identificado como Dorgival Celerino do Nascimento havia participado de uma prova de corrida e foi internado devido ao esforço físico.

A prova de 14 quilômetros, ocorreu no domingo (21/1). O corredor saiu da cidade de Pombos, a pouco mais de 65 km de distância do Recife, com direção à cidade de Gravatá, no Agreste. Perto da Serra das Russas, cerca de 1h30 depois do ponto de partida, ele passou mal e foi levado a uma unidade de saúde de Gravatá.

Dorgival foi transferido para o Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru, na segunda-feira (22/1), onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A causa da morte, de acordo com o hospital foi hepatite fulminante e rabdomiólise.

A rabdomiólise ocorre quando as fibras musculares danificadas por doença, lesão ou substâncias tóxicas se rompem e liberam seu conteúdo na corrente sanguínea. Essa doença grave pode causar lesão renal aguda.