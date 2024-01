SP: sirenes tocam em São Sebastião por risco de deslizamento

Durante a noite dessa quarta-feira (24/1), as sirenes da Defesa Civil tocaram em alerta na Vila Sahy, em São Sebastião, São Paulo, por riscos de deslizamentos por conta das fortes chuvas que atingem a região.

A cidade está em estado de atenção. De acordo com a Defesa Civil há risco alto de deslizamento e inundação devido ao acúmulo de chuva nas últimas 72 horas.

“Risco alto de deslizamento e inundação. Existe probabilidade muito alta de ocorrência do fenômeno alertado e com potencial para causar grande impacto na população”, escreveu a prefeitura.

Segundo a Defesa Civil de São Sebastião, a forte chuva ocasionou pontos de alagamento temporários nos bairros Juquehy, Barra do Sahy, Barra do Una, Camburí e Boracéia.

Pela primeira vez, desde que foi instalada no final de 2023, a sirene foi acionada. A prefeitura também abriu a Escola Municipal Henrique Tavares de Jesus para receber os moradores até a chuva parar ou as águas das ruas baixarem.

Alerta em mais regiões

O Sul do Brasil também está em alerta devido às chuvas. Paraná e Santa Catarina estão em alerta vermelho de “grande perigo” para acumulados de chuva, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão, entre os estados em alerta vermelho, as áreas mais afetadas são a região metropolitana de Curitiba, o norte Catarinense, Vale do Itajaí, litoral sul paulista, região metropolitana de São Paulo e Vale do Paraíba Paulista.

No Paraná, a Defesa Civil do estado registrou ocorrências em Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Ruas estão alagadas nos três municípios e pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas.

Em todo Brasil, 21 estados estão com alerta amarelo para chuvas intensas para os próximos dias.

????Agora, em Barra do Sahy, São Sebastião-SP, aqui no litoral norte, tocou a sirene!

Lugar cheio de mansões, onde houve aquela tragédia no carnaval passado!

Racismo ambiental, @aniellefranco ? pic.twitter.com/KXeNc13KsX — Lucia6Caragua???? (@LuciaCaraguaVI) January 25, 2024