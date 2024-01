Correio Braziliense tem canal no WhatsApp; saiba como se inscrever

O Correio Braziliense tem um novo formato para a distribuição de notícias. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Canal, no WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço.

Para passar a receber as notícias do Correio, clique no link abaixo e entre no Canal:

Lembre-se de, quando acessar o Canal, clicar em seguir no lado superior direito da tela bem como de ativar as notificações clicando no ícone de sino (em celulares iOS) ou clicando nos três pontinhos e em seguida em dados do canal (em celulares Android).