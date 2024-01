Tio é preso suspeito de estuprar sobrinha de 12 anos na Grande BH

Um homem de 45 anos foi preso suspeito de estuprar a própria sobrinha, de 12, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acusado teria praticado o crime por três anos. Outras duas vítimas, também familiares do acusado, procuraram a polícia depois de sua prisão.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a menina relatou o crime à madrasta. Em uma conversa, ela disse que, se fosse mãe, não permitiria que ninguém fizesse mal a seus filhos. A madrasta estranhou a fala, e perguntou se já alguém havia feito mal a ela, momento em que a menina começou a chorar e relatou os abusos.

Na mesma semana, a vítima também descreveu o crime à psicóloga com quem faz acompanhamento e chegou a ilustrar os abusos sofridos. À polícia, o pai disse ter percebido uma mudança de comportamento na filha, que estava deprimida e chorosa, sem vontade de fazer atividades diárias que tinha costume.

O pai relatou, ainda, que a filha é quieta, possui certo atraso na fala e está passando por análise médica, devido à suspeita de que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Após a prisão do suspeito, outras duas vítimas, também familiares do investigado, procuraram a Polícia Civil para relatar abusos. Uma delas é ex-concunhada do homem e disse ter sido vítima de importunação sexual. A filha dela, de 12 anos, também relatou abusos praticados pelo suspeito.

O caso segue em investigação.