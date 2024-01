PF combate trabalho análogo à escravidão em Mato Grosso do Sul

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (25/1), um chamado de combate ao trabalho análogo ao de escravo em Corumbá e Dois Irmãos, ambos em Mato Grosso do Sul. A operação, batizada de Feronia, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em diversas propriedades rurais dos municípios.

A ação teve como intuito detectar possíveis práticas delituosas de exploração de mão de obra em regime análogo à escravidão, apropiação de benefício previdenciário de pessoa idosa, difamação, injúria e lesão corporal, além de resgatar as vítimas submetidas a tal regime de trabalho degradante.

No balanço da operação, dois homens foram presos em flagrante por submeter o trabalhador a condições análogas à escravidão e porte ilegal de armas de fogo. Um trabalhador foi resgatado das condições precárias, e foi feita a apreensão de quatro armas e um celular.



As investigações tiveram início a partir de denúncia de dois trabalhadores. Eles contaram que estavam sendo submetidos a trabalhar em meio a condições degradantes e análogas à escravidão em terras rurais na região de Porto Esperança, em Corumbá. Durante as apurações da PF, verificou-se que uma das vítimas havia conseguido fugir, mas estava sendo persuadida a voltar, mas para uma nova propriedade e nas mesmas condições precárias.

A Operação Feronia, que tem esse nome em alusão à deusa romana que concedeu liberdade aos escravos e direitos civis à parte mais humilde da sociedade na época, contou com a ação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como apoio aéreo da PF.

A Delegacia da Polícia Federal em Corumbá (MS) mantém canal de denúncias anônimas por meio do e-mail uip.cra.ms@pf.gov.br e do telefone (67) 9 9202-8240.



*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro