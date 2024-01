Jovem recebe diploma de medicina ao som de 'Negro Drama'; veja o vídeo

Toda formatura é um evento emocionante. Mas a cerimônia do jovem Deyvisson Luís Maia chamou atenção nas redes sociais. Isso porque o médico, que é negro, escolheu a música Negro Drama’, dos Racionais MC’s, para ser a trilha sonora do momento em que recebe o diploma.

A cerimônia de colação de grau de Deyvisson foi realizada no dia 18 de janeiro. Dias depois, ele compartilhou o trecho em suas redes sociais. O jovem concluiu o curso de Medicina na Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC),em Salvador, na Bahia.

Na solenidade, ele sobe ao palco ao som do rap e recebe o diploma das mãos da avó, do pai e da mãe, que se emocionaram durante a cerimônia. A música ‘Nego Drama’ é considerada um hino da força negra. A faixa narra a vida de um garoto da periferia que alcança o sucesso por meio rap, que se torna seu único refúgio contra a criminalidade. A canção ainda aborda o abandono do Estado, a discriminação racial, cultural e social e as oportunidades ofertadas pelo crime.

A escolha da música foi aplaudida nas redes sociais. “Que vídeo FORTE! Você representa muitos de nós! A sua conquista é a nossa alegria”, declarou a atriz Rosiane Pinheiro. “Irmão, que emoção. Lembrei da minha formatura em 2019. Emoção grande. Um filme passou pela minha cabeça. Não me formei em medicina, mas sim em Letras. E a nossa profissão é importante demais, assim como muitas outras. Um abraço e parabéns!”, relatou um homem.

Em outro post, Deyvisson fez uma carta aberta para sua avó. “Meu projeto de vida foi iniciado muito antes do meu nascimento. Em Conceição do Coité, há 75 anos nascia o sonho. Dona Quita se mudou, analfabeta, para região metropolitana para melhorar de vida e o início foi complicado. Lembro disso toda vez que escuto Negro Drama”, publicou.

“Além disso, várias vezes combinava com minha mãe quem ia almoçar e quem ia jantar porque infelizmente não tinha comida suficiente para as duas. A mim sobrou a parte mais fácil: Estudar! Toda parte difícil foi realizada por 50 anos antes de eu nascer, eu só fiz a última etapa”, escreveu.