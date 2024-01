Irmã Mônica Bispo na Marsha Trans: "Deus é de amor e paz"

A influenciadora digital Irmã Mônica Bispo marcou presença na 1ª Marsha Trans, que ocorre neste domingo (28/1), em Brasília. Ao Correio, ela explicou a importância do ato. "Essa marcha para mim é muito importante porque eu defendo os meus LGBTs, as mulheres trans, os homens trans. Eu, por ser uma mulher evangélica, sinto que o nosso Deus é um Deus de amor, de paz. Por isso que estou nesta marcha reunindo forças com eles", disse a Irmã.

Ela ainda comentou sobre as pessoas que afirmam que os integrantes do movimento "não são de Deus". "Realmente elas não conhecem o que é Deus porque se elas conhecessem Deus elas teriam amor, assim como eu tenho. A palavra do senhor fala: "Ama teu próximo como a ti mesmo". Se você não amar o próximo, como você vai amar a Deus, que você nunca viu?!", indaga a evangélica.

Irmã Mônica tem 184 mil seguidores no Instagram e é reconhecida por defender a diversidade dentro da religião. Durante a marcha, ela tirou fotos e gravou vídeos com vários ativistas que pediam sua "benção".

1ª Marsha Trans

A primeira edição da Marsha Trans Brasil, ocorre neste domingo (28/1), com concentração em frente ao Congresso Nacional, em Brasília. A passeata é uma iniciativa da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), e seguirá ao Museu Nacional da República a partir das 17h . O movimento social tem como intuito festejar os 20 anos do Dia da Visibilidade Trans, celebrado no dia 29 de janeiro.

A grafia de "Marsha" é uma homenagem a ativista trans e artista estadunidense Marsha P. Johnson, ícone do movimento pelos direitos LGBTQIAP+. Marsha é uma mulher trans que teve papel de destaque na revolta de Stonewall, em 1969,que tornou-se um epicentro do levante pelos direitos da comunidade LGBT+ nos Estados Unidos.