Polícia Civil confirma morte das 7 pessoas que estavam no avião que caiu em MG

As sete pessoas que estavam na aeronave que caiu na Zona Rural de Itapeva, no Sul de Minas, divisa com São Paulo, estão mortas. A avião de pequeno porte decolou do Aeroporto Estadual de Campos dos Amarais, em Campinas, interior paulista.

De acordo com a Polícia Civil, no avião havia cinco passageiros, sendo dois homens, duas mulheres e uma criança do sexo masculino e dois tripulantes (piloto e co-piloto). A aeronave é de serviço aéreo privado e não tinha autorização para realizar taxi aéreo, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O monomotor estava com situação normal para aeronavegabilidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), cinco corpos foram localizados junto à aeronave, numa área de pasto, mas próximo de residências. Mais tarde, a PCMG confirmou que os outros dois corpos estavam embaixo do avião.

Ainda conforme os bombeiros, há destroços em um raio de dois quilômetros. As buscas pelas vítimas está sendo feita nessa área. Ainda não há informações de quantas pessoas estavam na aeronave.



Um grupo e moradores da região correu para o local onde caiu a aeronave Redes sociais

O acidente ocorreu no Bairro Monjolinho. Segundo testemunhas, um monomotor, de prefixo Piper PA-46-350P Malibu Mirage/Jetprop DLX, sobrevoava a região, quando se partiu ao meio, em pleno ar. O motor cessou, e os dois pedaços despencaram, caindo numa área desmatada, na subida de um morro.

Segundo informações dos bombeiros, choveu forte na manhã deste domingo na região. A Perícia da Polícia Civil também está no local do acidente e já acionou o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão que fará a investigação da queda do avião.

Com informações do Estado de Minas.

