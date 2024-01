Corpos de vítimas de queda de avião serão sepultados em BH e Carmópolis

Os corpos dos empresários e dos familiares deles, mortos devido à queda do avião modelo Piper, prefixo PS-MTG, na manhã de domingo (28/1), na Zona Rural de Itapeva, no Sul de Minas Gerais, serão sepultados em Belo Horizonte e em Carmópolis de Minas, no Oeste do estado. A informação foi apurada junto a parentes das vítimas. Ainda não houve definição quanto à data e horário dos velórios e sepultamentos.

Além dos empresários e seus familiares, morreram o piloto e copiloto, totalizando sete vítimas – todos os ocupantes do avião, que se desintegrou no ar. Ainda não há informações sobre local de sepultamento dos dois tripulantes.

Os corpos das sete vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Pouso Alegre, no Sul do estado, no dia acidente. Porém, deverão ser encaminhados para exames periciais no Instituto Médico Legal Dr. André Roquete (IML), em Belo Horizonte, ainda nesta segunda-feira (29/1).

Estavam no avião o empresário Marcílio Franco da Silveira, de 42 anos, sua esposa, Raquel Souza Neves Silveira, de 40, além do filho do casal, Antônio, de apenas dois anos. O também empresário André Rodrigues do Amaral, de 40, sócio de Marcílio na empresa Credifranco, e a mulher dele, Fernanda Luiza Costa Amaral, de 38, além do piloto da aeronave, Jeberson Henrique Tadeu Chagas Pereira, e o copiloto, Gabriel de Almeida Quintão Araújo, de 25.

Conforme informações apuradas junto a parentes do empresário Marcílio Franco em Janaúba, no Norte de Minas, os corpos do empresário, da mulher dele, Raquel; e do filho, Antônio, serão sepultados em Belo Horizonte, onde também serão velados.

Já o velório e sepultamento dos corpos do empresário André Amaral e da mulher dele, Fernanda, serão realizados em Carmópolis de Minas, terra da família de André.