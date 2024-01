Cantora é morta a facadas pelo ex-namorado em Minas Gerais

Uma cantora foi morta pelo ex-namorado em Araguari, no Triângulo Mineiro, nesse fim de semana. Ele não aceitava o fim do relacionamento e, antes de atacar a vítima, havia vandalizado a casa onde a mulher morava com a família. A Polícia Militar (PM) prendeu o suspeito.

Charlenes Antônia Mota tinha 37 anos e morava no Bairro Goiás. A artista morava com os três filhos, de 11, 14 e 17 anos e os pais dela.



O ex-namorado atacou a cantora com uma faca, ferindo-a até a morte.

Uma amiga dela, que também estava na casa, tentou impedir o assassinato, mas também foi atingida pelo criminoso. Ela, contudo, não corre risco de morte.



Apesar de ele ter fugido, a PM conseguiu encontrar o homem, que estava no Bairro Novo Horizonte. Ele confessou o crime e que também tentou matar a amiga da ex-namorada.



Os policiais apuraram que, antes de cometer os crimes, o homem teria consumido drogas e bebidas alcoólicas e que o relacionamento da vítima com ele foi marcado por brigas e ameaças.