Carreta com bebidas tomba na 381 e garrafas de Campari são saqueadas

Um grave acidente entre um ônibus de turismo e uma carreta na BR-381, em Nova Era, Região Central de Minas, na tarde deste domingo (28/1), poderia ter tido consequências piores. Passageiros que estavam no ônibus da empresa Brasil Plus, que saiu de Belo Horizonte em direção a Bahia, tiveram apenas escoriações leves - 16 pessoas feridas dispensaram socorro médico.

A carga da carreta, conduzida por um caminhão Volvo, de garrafas da bebida Campari, ficou espalhada pela pista e foi saqueada por populares antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente aconteceu no trecho entre Nova Era e Bela Vista de Minas, próximo ao posto Girassol, e as causas serão apuradas pela perícia da Polícial Civil.

BR-381, Nova Era, parte da carga foi saqueada antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal. Vídeo enviado por motoristas que estavam parados no congestionamento. https://t.co/KpfmJl7fUN pic.twitter.com/5tbhbXRxHW — BR381 Urgente ™????????? (@Br381_urgente) January 28, 2024

As primeiras constatações são de que a carreta atravessou a via e barrou a passagem do ônibus. O motorista conseguiu parar o coletivo e evitou uma situação pior.

O caminhão teria perdido os freios e o condutor acabou jogando o veículo para a contramão, para não bater com a traseira de outra carreta, mas o ônibus vinha no sentido contrário, e aconteceu o choque.



A pista ficou interditada por várias horas na tarde deste domingo. Motoristas precisaram desviar pela lateral da estrada para seguir caminho.