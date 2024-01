A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou, na terça-feira (30/1), que a vacinação contra a dengue no Brasil não começou ainda devido à necessidade de tradução da bula para o português pelo laboratório responsável, a farmacêutica japonesa Takeda. Portanto, a data exata em que a vacina Qdenga será disponibilizada no mês de fevereiro permanece indefinida. A informação foi divulgada pela coluna Eixo Capital, da jornalista Ana Maria Campos, do Correio Braziliense.

A vacina foi lembrada pela ministra Nísia como uma esperança para o combate à dengue, mas que não produz impactos imediatos devido à baixa disponibilidade de doses pelo laboratório fabricante. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público. A vacina será aplicada no público-alvo de regiões endêmicas, em 521 municípios.



O Distrito Federal será priorizado na distribuição das primeiras 750 mil doses da vacina Qdenga. “Considerando que a média de casos de dengue em Brasília é 10 vezes maior que a média nacional, a sugestão é que o Distrito Federal seja priorizado na distribuição das doses da vacina Qdenga. Essa medida é crucial para conter o avanço da dengue na capital”, disse a senadora Leila Barros (PDT-DF), após encontro com a ministra Nísia Trindade e o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Nas primeiras semanas de 2024, o Brasil registrou 217.481 casos de dengue, segundo informações atualizadas do Ministério da Saúde. O índice é mais que o triplo dos casos registrados no mesmo período de 2023: 65.336. Em todo o ano passado, foram contabilizadas 41 mortes pela doença. O primeiro mês de 2024 ainda não acabou, e o governo já registrou 15 mortes em todo o país — três delas no Distrito Federal.

Entre 31 de dezembro de 2023 a 6 de janeiro de 2024, foram registrados 2.152 casos prováveis de dengue no Brasil. Desses, 95,4% foram em pessoas residentes no Distrito Federal.