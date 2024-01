Advogada é assassinada ao lado de cliente no Rio Grande do Norte

A advogada criminal Brenda Oliveira, de 26 anos, foi assassinada ao lado de seu cliente Janielson Nunes, de 25 anos, nesta terça-feira (30/1), na cidade de Santo Antônio, no Rio Grande do Norte. Janielson era acusado de ter matado o vaqueiro João Victor Bento da Costa, 19 anos, na região. João Victor foi assassinado por dois homens de moto, durante uma vaquejada na manhã do domingo (28/1).

Antes de ser assassinados, a advogada e seu cliente foram à delegacia de Santo Antônio para que ele prestasse depoimento. Após falar a policiais, o homem foi liberado por falta de provas, segundo o portal UOL com base em Polícia Civil do RN.

Brenda e Janielson, então, sairam da delegacia no carro da advogada. Enquanto o veículo se deslocava pelas ruas de Santo Antônio, dispararam com arma de fogo contra os dois. A mulher perdeu o controle do veículo e bateu em um ônibus antes de morrer.

A polícia, ainda de acordo com informações do UOL, crê que os assassinatos de Janielson e da advogada foram cometidos por um vingança pela morte do vaqueiro João Victor. O Correio contatou a Polícia Civil do Rio Grande do Norte para coletar mais informações sobre o caso e aguarda respostas.

Antes de ir à delegacia com seu cliente Janielson Nunes, de 25 anos, para realizar uma audiência, Brenda escreveu: "A sociedade e a sua mania de condenar um indivíduo apenas com base no 'disse me disse'".

Crítica social



Antes de ir à delegacia com seu cliente Janielson Nunes, de 25 anos, para realizar uma audiência, Brenda escreveu: "A sociedade e a sua mania de condenar um indivíduo apenas com base no 'disse me disse'". Ela também publicou uma foto na delegacia.