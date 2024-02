Caso Dimas: laudo aponta lesão íntima como causa da morte de jovem

O atestado de óbito de Lívia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, que faleceu após se encontrar com o jogador sub-20 do Corinthians Dimas Cândido de Oliveira Filho, diz que a causa da morte da jovem foi uma "rutura de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal esquerda". É conhecida como saco de Douglas uma região genital que fica na parte baixa do abdômen entre o útero e o reto. As informações são do g1.

De acordo com o médico responsável por atender a jovem logo depois do encontro com Dimas, o corte na região íntima era de cinco centímetros, o que ocasionou uma hemorragia interna.

No atestado de óbito, consta que exames complementares que foram feitos no Instituto Médico Legal (IML) são aguardados. Os laudos necroscópico, toxicológico e sexológico devem apontar o que pode ter causado a ruptura, bem como se Lívia consumiu algum tipo de substância como álcool ou entorpecentes.

A família da jovem disse, em entrevista à Tv Globo, que a ruptura não acontece em uma relação sexual normal. "O que está sendo investigado pela polícia [..] é se houve violência ou introdução de algum objeto aí", informou o advogado Alfredo Porcer.

Lívia estava no apartamento de Dimas na noite de terça-feira (30/1). Os dois jovens conversavam pela internet há alguns meses, mas era o primeiro encontro do casal. Ela foi levada ao pronto-socorro do Tatuapé pelo Samu, acionado pelo jogador, com sangramento nas partes íntimas, e sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias.

A Polícia Civil, que investiga o caso, busca detalhes sobre o histórico de saúde da jovem e aguarda os laudos da perícia para determinar o que pode ter acontecido com Lívia. Os oficiais, porém, não descartam a possibilidade de crime.

O advogado do jogador, Tiago Lenir, afirma que Dimas permanece à disposição das autoridades policiais para prestar esclarecimento. "Ele está bastante abalado, consternado com tudo isso, e a gente aguarda o quanto antes que o exame de necropsia dê a devida causa morte dessa fatalidade", disse à TV Globo.