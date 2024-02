Homem dá voadora e socos em idoso sem motivo em rua de SP

Um homem de 69 anos foi atacado com uma ‘voadora’, socos e chutes enquanto caminhava por uma rua de Franca, em São Paulo. O idoso afirma que o ataque foi aleatório. Em imagens de câmera de segurança é possível ver que o agressor fez o ataque sem trocar qualquer palavra com a vítima.

O caso ocorreu na segunda-feira (29/1). Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o agressor, um homem jovem sem camisa, anda pela rua. Em certo momento, ainda sozinho no local, ele levanta os braços. Em seguida, é possível ver o idoso entrando na rua, caminhando lentamente.

O agressor, então, ao cruzar com o idoso corre e dá uma voadora nele, depois o agride com tapas e socos. O homem tentou fugir do agressor, que correu atrás dele, o derrubou e o chutou. Em seguida, o agressor deixa o local.

O idoso esperou o homem ir embora para levantar e pedir ajuda. Segundo o g1, que conversou com a vítima, os ferimentos causados tiveram que ser reparados por 20 ponto no rosto. Há, também, hematomas no corpo. Depois do ataque, o homem foi para Minas Gerais.