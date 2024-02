Funcionários vão embora e esquecem 40 pessoas presas em sala de cinema

Um grupo de aproximadamente 40 pessoas foi esquecido e deixado preso em uma sala de cinema de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Eles estavam na última sessão de sábado (27/1) do filme Os rejeitados, e ficaram por cerca de 30 minutos sem conseguir sair do local.

O caso ocorreu na Estação Net Rio. Os clientes começaram a suspeitar que algo estava errado quando as luzes da sala não foram ligadas após os créditos no final da sessão, deixando todos no escuro. No desespero, as pessoas procuraram a saída com ajuda de lanternas do celular e descobriram que estavam trancados.

Eles ligaram para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para pedir ajuda e gritaram por socorro para clientes de um bar vizinho.

O professor Marcelo Alonso, que estava presente no local, gravou um vídeo mostrando a situação. “São 23:40, estamos todos aqui no cinema da Estação Net, Botafogo, estamos presos aqui. Viemos assistir Os rejeitados e simplesmente os funcionários do cinema foram embora e trancaram todos aqueles que estavam assistindo o filme no cinema. Então tem um grupo aqui dentro preso nesse cinema, isso é um absurdo. Estamos trancados chamando a polícia, corpo de bombeiros, porque o grupo Estação Net trancou todos aqui dentro e a gente não consegue sair”, disse.



Para o jornal O Globo, Adriana Rattes, sócia-fundadora do Grupo Estação Net Rio, lamentou o caso ocorrido. "Foi terrível, e ninguém imaginou que isso poderia acontecer. Depois de 40 anos em atividade, se tivéssemos feito isso mais de uma vez, já não estaríamos funcionando agora. Estamos a semana inteira digerindo o assunto. Imagina se essas pessoas tivessem passado a madrugada lá dentro? Tenho pesadelos só de pensar nisso", relata.

"Além do pedido de desculpas, queremos tentar oferecer alguma coisa que seja uma gentileza para o público, depois desse transtorno tão grande. Não quer dizer que resolveremos ou compensaremos esse problema, mas queremos mostrar que, sim, estamos muito preocupados com o o que aconteceu, chateados", afirmou.

