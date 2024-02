Brasil tem mais igrejas do que escolas e hospitais juntos, mostra Censo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou dados do Censo Demográfico 2022, nesta quinta-feira (2/2), que mostram que o país tem mais estabelecimentos religiosos do que o total somado de instituições de ensino e de saúde. Em média, são 286 igrejas para cada 100 mil habitantes do país. No Distrito Federal, foram registradas 5.429 igrejas, ou seja, 193 para cada 100 mil habitantes.

Pela primeira vez o órgão mapeou todas as coordenadas geográficas e os tipos de edificações que compõem os 111 milhões de endereços do Brasil. É possível consultar, por exemplo, o número de estabelecimentos religiosos, de saúde e de ensino encontrados por recenseadores nos municípios.

A análise mostra que no Brasil existem 579,7 mil estabelecimentos religiosos, ou seja, 286 para cada 100 mil habitantes. Já as escolas, foram registradas 264,4 mil, cerca de 130 para cada 100 mil habitantes, e os estabelecimentos de saúde são 247,5 mil, equivalente a 122 para cada 100 mil habitantes.

Os estados do norte concentram o maior número de estabelecimentos religiosos para a população. São 79.650 igrejas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, equivalente a 459 para cada 100 mil habitantes. O estado do Acre é o com maior proporção, são 554 igrejas para cada 100 mil habitantes.

Em contrapartida, a região Sul é a que tem menos igrejas proporcional à população, são 226 para cada 100 mil, nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.



Olhando para os estabelecimentos de saúde, os municípios de saúde ficam no topo, das 10 cidades com maior presença desses endereços ante a população, nove ficam em São Paulo. Já Brasília tem registrado 2279 hospitais e UBSs.

Pelos critérios do Censo, estabelecimentos de saúde incluem hospitais, postos de saúde e outras unidades de atendimento, públicas ou privadas.

Entre os municípios brasileiros, São José de Ribamar, no Maranhão, tinha a menor presença de estabelecimentos de saúde. A proporção foi de um endereço do tipo para cada grupo de 3.176 habitantes.