A região Sudeste é a mais povoada do Brasil, enquanto que a região Norte, especialmente no Amazonas, é a com menor concentração populacional. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (2/2). Pela primeira vez, o instituto divulgou as coordenadas geográficas de todas as espécies de endereços do país, coletadas no Censo 2022. Com essas informações, os órgãos governamentais podem contabilizar com precisão os domicílios expostos a riscos de enchentes e deslizamentos, por exemplo.



Veja o mapa

Mapa divulgado pelo IBGE (foto: Divulgação/IBGE)

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e partes de Piauí, Bahia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também aparecem com menos concentração de população residente. Em geral, essas áreas são cobertas por florestas e/ou unidades de conservação. Além disso, o IBGE também observou que cidades como Arroio do Sal (RS) e Ilha Comprida (SP) têm mais domicílios do que habitantes. Um fator que explica esse dado é o fato das cidades serem turísticas, ou seja, o fluxo de pessoas que visitam o local é maior do que as que moram.

"Através de filtros espaciais, conseguimos saber quantos domicílios particulares estão dentro de áreas de impacto ou suscetíveis, bem como os estabelecimentos de outras finalidades, como os de saúde e edificações em construção também", explicou o gerente do Cadastro de Endereços do IBGE, Eduardo Baptista.

Pelas coordenadas, o IBGE também constatou que a quantidade de estabelecimentos de ensino no país é 264,4 mil, os de saúde são 247,5 mil e os religiosos, 579,8 mil. Já as edificações em construção são 3,5 milhões.

“Cada endereço tem uma coordenada. Se em um mesmo local há duas espécies de endereços, como um domicílio particular e um estabelecimento agropecuário, então esse mesmo endereço terá dois pares de coordenadas, com dois registros diferentes no arquivo do produto”, pontua Eduardo Baptista.