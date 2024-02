Dengue: número de mortes no Brasil dobra em menos de uma semana

As mortes por dengue neste ano chegaram a marca de 24 pessoas na quarta-feira (31/1) — duas vezes mais que o número registrado na última atualização, em 25 de janeiro. Os óbitos em investigação também dobraram de valor, assim como os casos prováveis. Os dados são do Painel de Arboviroses, do Ministério da Saúde (MS).

Entre as unidades federativas, o Distrito Federal lidera o número de mortes, com 7 casos. Na sequência estão Minas Gerais (5), Paraná (4) e São Paulo (4). Além disso, estão em investigação 163 óbitos; menos de uma semana atrás, eram 85.

No mesmo período, os casos prováveis de dengue em todo país passaram de 120 mil para 243 mil. A taxa de incidência da doença por 100 mil habitantes também aumentou em todos os estados. A capital federal segue liderando o ranking (1.108), e teve aumento significativo em seis dias. Anteriormente, a taxa era de 551.

Em segundo lugar do ranking de incidência está Minas Gerais, com taxa de 384 e 79 mil casos em investigação; em terceiro, figura o Acre (357).

Na manhã desta quinta-feira (1º/2), a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou a reativação do Centro de Operações e Emergência de Arboviroses, para coordenar as ações de enfrentamento da dengue, da chikungunha e da zika.