Stone decide não demitir funcionária que postou folia de carnaval por engano

A Stone decidiu não demitir a funcionária que postou stories curtindo o pré-carnaval na conta da empresa sem querer. Désirèe Barros administra as redes sociais da instituição financeira desde 2020 e viralizou após publicar sobre a folia na Zona Oeste paulista por engano. "Está tudo bem, meus líderes me acalmaram o tempo todo e me trataram com muito carinho, meu emprego está seguro", disse a jovem, no Instagram.

Pelos stories e X (antigo Twitter), a Stone aproveitou a repercussão do engano de Désirée. "Vocês acharam que eu ia rodar, mas aqui na Stone a gente só bota para girar", afirmou a funcionária, em mensagem que foi seguida pelas imagens dela curtindo o pré-carnaval, com a música de divulgação da instuituição financeira ao fundo. A fala de Désiréee faz referência ao slogan da empresa: "Um novo modo de botar seu negócio pra girar".

BOTA PRA GIRAR NO MODO STONE pic.twitter.com/mZjkSm9som — Stone #BBB24 (@SejaStone) February 5, 2024

"Trabalhar com a gente é fácil. Alguns dos requisitos: viver o dia a dia dos nossos clientes, gostar de uma folia e botar pra girar aos fins de semana", brincou a empresa.