Mulher perde o lábio após fazer preenchimento com produto errado

Uma mulher perdeu o lábio superior após realizar harmonização facial com um produto errado. Em 2020, Mariana Michelini decidiu fazer o procedimento em uma clínica em Matão, município localizado no interior de São Paulo. Mariana, de 35 anos na época, fez um preenchimento nos lábios, no queixo e nas maçãs do rosto com o que acreditava ser ácido hialurônico, porém, seis meses depois, acordou com o rosto inchado e dolorido e descobriu que a substância injetada em seu rosto era, na verdade, polimetilmetacrilato (PMMA).

O polimetilmetacrilato é um composto de plástico com diversas utilizações na área de saúde e em outros setores produtivos, a matéria-prima tem vários tipos de aplicações, como por exemplo as lentes de contato, implantes de esôfago, cimento ortopédico, entre outros. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), embora regulamentado, o produto não deve ser usado para harmonizações faciais, podendo causar consequências como manchas, embolia pulmonar, inflamação, dor crônica e necrose.

Após a constatação do produto utilizado, Mariana recorreu a dermatologistas que receitaram corticoides e antibióticos, que não tiveram efeito. Com outro profissional ela descobriu que os microplásticos em seu rosto começaram a migrar para a região do buço.

Com as tentativas, ela foi transferida para um cirurgião plástico, a fim de remover toda a região do lábio superior e do buço. Em dezembro de 2023, ela também realizou a primeira cirurgia para reconstrução dos tecidos perdidos e deve realizar mais procedimentos na região.

Depois de contar sua história nas redes sociais, Mariana foi processada pela pessoa que fez o procedimento nela e não pode mais citar seu nome nem profissão.