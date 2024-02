Morreu, nesta terça-feira (6/2), a apóstola Neuza Itioka, aos 81 anos, depois de enfrentar complicações decorrentes de um quadro de pneumonia. Neuza era uma das principais referências do ministério de Cura e Libertação no Brasil.

A líder cristã dedicou-se desde 1988 aos campos de libertação, cura interior e batalha espiritual. No cenário brasileiro, Itioka ocupava a presidência do Ministério Ágape Reconciliação e do Instituto Neuza Itioka.

A notícia de seu falecimento foi confirmada pela instituição nas redes sociais: “Com profunda tristeza, comunicamos o falecimento da Dra. Neuza Itioka. Nos últimos dias, ela foi acometida por uma pneumonia, sendo encaminhada para o hospital onde teve todo o suporte necessário. Aprouve o Senhor recolher sua filha para si”, diz a nota.

Neuza também foi fundadora da editora AMAR, hoje conhecida como editora Coffea. Além disso, também é responsável pela autoria de uma série de livros, incluindo “Cura Interior e a Batalha Espiritual“, “Noiva Restaurada“, “Deus se Move através da Oração” e “Cristo nos Resgata de Toda Maldição Hereditária”.

Filha de imigrantes japoneses, Neuza Itioka nasceu em abril de 1942 na cidade de São Paulo. Graduada em pedagogia pela USP, com bacharelado em teologia pela Faculdade Metodista Livre e doutorado em missiologia pelo Seminário Teológico Fuller, em Pasadena, Califórnia.