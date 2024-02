Mãe de Marielle Franco desfila pela Portela com familiares de vítimas da violência

A escola Portela homenageou dezesseis mães que perderam os filhos vítimas de violência no Rio de Janeiro, entre elas Marinete Silva, mãe da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada em março de 2018. Na última ala, em um carro decorado com borboletas, cada mãe carregava um objeto que lembrava os filhos. Marinete segurava uma bandeira com os dizeres: "Marielle vive". A ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle, Anielle Franco, comentou: "Vive para sempre em nós".

16 mães que perderam seus filhos, entre elas, dona Marinete, mãe de Marielle Franco.



Conceição Evaristo e Lázaro Ramos de Kehindé e Luis Gama e a emoção de Karine Alves.



Final de desfile ARREBATADOR da Portela. pic.twitter.com/bJV0UEvtam — hiega cadillac (@hiegolino) February 13, 2024

"Que emoção ver minha mãe e tantas outras mulheres que também perderam seus filhos homenageadas por esse enredo da Portela, tendo suas lutas representadas na Sapucaí. Seguiremos daqui honrando sempre a memória e legado da Mari", acrescentou Anielle.

No segundo dia de desfile do Grupo Especial, a agremiação carioca apresentou o enredo Um defeito de cor, baseado no livro homônimo de Ana Maria Gonçalves. No romance, Kehinde, uma mulher escravizada na África, procura um filho perdido, que seria Luiz Gama, famoso abolicionista, jornalista, poeta e advogado brasileiro. Os carnavalescos Antônio Gonzaga e André Rodrigues propuseram outra perspectiva da história.

No samba, é Luiz Gama, representado pelo ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, que escreve uma carta para a mãe e expressa orgulho pela trajetória de luta e resistência, destacando que o afeto foi fundamental na vida dele. A ideia é homenagear a ancestralidade feminina negra.

Veja a letra do samba-enredo:

O samba genuinamente preto

Fina flor, jardim do gueto

Que exala o nosso afeto

Me embala, ô Mãe, no colo da saudade

Pra fazer da identidade nosso livro aberto

Omoduntê, vim do ventre do amor

Omoduntê, pois assim me batizou

Alma de Jeje e a justiça de Xangô

O teu exemplo me faz vencedor

Sagrado feminino ensinamento

Feito águia corta o tempo

Te encontro ao ver o mar

Inspiração a flor da pele preta

Tua voz, tinta e caneta

No azul que reina Iemanjá

Salve a Lua de Benim

Viva o povo de Benguela

Essa luz que brilha em mim

E habita a Portela

Tal a história de Mahin

Liberdade se rebela

Nasci quilombo e cresci favela

Salve a Lua de Benin

Viva o povo de Benguela

Essa luz que brilha em mim

E habita a Portela

Tal a história de Mahin

Liberdade se rebela

Nasci quilombo e cresci favela

Ora yê yê, Oxum, Kalunga

É mão que acolhe outra mão, macumba

Teu rosto vestindo o adê

No meu alguidar tem dendê

O sangue que corre na veia é Malê

Em cada prece, em cada sonho, nega

Eu te sinto, nega

Seja onde for

Em cada canto, em cada sonho, nego

Eu te cuido, nego

Cá de onde estou

Saravá, Kehinde

Teu nome vive

Teu povo é livre

Teu filho venceu, mulher

Em cada um de nós

Derrame seu axé

Saravá, Kehinde

Teu nome vive

Teu povo é livre

Teu filho venceu, mulher

Em cada um de nós

Derrame seu axé

