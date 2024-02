Ludmilla encerra bloco mais cedo devido ao calor no Rio

A cantora Ludmilla resolveu encerrar o bloco Fervo da Lud cerca de uma hora antes do previsto devido as altas temperaturas no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (13/2). A temperatura máxima na cidade hoje pode chegar aos 41ºC, segundo o Alerta Rio, o Centro de Operações da Prefeitura. Devido ao calor, muitas pessoas estavam passando mal no bloco.

O Fervo da Lud começou às 9h e tinha previsão de terminar às 12h. Antes de decidir por encerrar a folia, Ludmilla ainda chegou a pedir que um caminhão pipa molhasse a multidão e a distribuir água para os foliões.

"Foi com muita dor no coração que eu tive que acabar o trio antes da hora. O sol estava muito forte. Tinha muita gente passando mal. Desculpa mesmo. Mas segurança e integridade de todos, eu optei por acabar antes", disse pelos stories.

Ludmilla puxando um trio durante 4 horas, botou um caminhão pipa enorme para refrescar a multidão e ainda distribuiu água para os foliões, alem de muitos hits do funk ao pagode e axé



Parabéns Ludmilla e a prefeitura que organizaram o fervo!



pic.twitter.com/OWCshmfXVP — vai dormir teteus ???? (@Matth_ledd) February 13, 2024