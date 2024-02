Páscoa 2024: saiba por que data será comemorada em 31 de março

A venda de ovos de Páscoa nos supermercados é um bom indício para saber que está próxima a data que, no cristianismo, celebra a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. A reportagem do Correio notou as ofertas desses doces em mercados da W3 Sul, em Brasília, durante a cobertura do último dia de carnaval, na terça-feira (13/2).

De fato, essa data está próxima, de acordo com o calendário cristão, a Páscoa será comemorada no dia 31 de março deste ano. A celebração varia de acordo com o ano por motivos astronômicos e sempre é comemorada entre os dias 27 de março e 24 de abril.

É que neste período ocorre o chamado equinócio de primavera nos países do hemisfério norte e outono no sul global. A Páscoa, então, se dá sempre no primeiro domingo depois do início da primavera. No cristianismo, acredita-se que Jesus foi crucifixado na primeira sexta-feira de primavera — dia lembrado com Sexta-feira da Paixão — e ressucitado no domingo de Páscoa.

A celebração da ressurreição de Cristo muda de data a cada ano. Se a primeira lua cheia após o equinócio ocorrer em um domingo, a Páscoa é celebrada no domingo seguinte. Em 2023, por exemplo, a Páscoa caiu no dia 9 de abril. Em 2025, a data de celebração da ressurreição de Jesus cairá em 20 de abril.

Quaresma

Na fé cristã, os 40 dias que antecedem o domingo de Páscoa são denominados de Quaresma. Os cristãos interpretam este período como um momento de reflexão e realização de penitências. É uma espécie de preparação espiritual para receber Jesus ressucitado.

A data de início da Quaresma se dá na Quarta-feira de Cinzas. Em 2024, a Quaresma começa nesta quarta-feira (14/2) portanto. Esse período de reflexão e penitências vai até uma semana antes da Páscoa, em um domingo. Este dia é conhecido como Domingo de Ramos. Será no Domingo de Ramos que começará a Semana Santa, período que termina com a comemoração da Páscoa.