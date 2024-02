Veja momento em que engravatado rouba Loja do Galo em BH

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem invadiu uma Loja do Galo e furtou diversos produtos do estabelecimento. O caso aconteceu nessa terça-feira (13/2), em um shopping do bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário da loja acionou a Polícia Militar para relatar que a loja havia sido arrombada. O ladrão, vestido de terno e gravata, arrombou a fechadura, ficou 15 minutos dentro do estabelecimento e saiu com uma mochila e três sacolas.



No momento do crime, as lojas do shopping estavam fechadas e apenas a praça de alimentação funcionava.

O ladrão levou camisas oficiais do time, além de ingressos e outros itens.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, que vai investigar o caso.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o shopping e aguarda retorno.