Perfil no X afirma que deu chocolates envenenados a ‘petistas’ no carnaval

Uma publicação feita no X (antigo Twitter) por uma pessoa identificada pelo usuário @DanGEloagnel_ relata ter dado chocolates envenenados com chumbinho e veneno de rato para pessoas no carnaval. O perfil com o nome “Dani Alves encriminad…” conta que distribuiu os doces para todas as pessoas consideradas por ele como “petistas”. “Tinha só essa espécie lá”, alegou.

Perfil no X foi apagado após postagem ganhar repercussão (foto: Reprodução/X)

O usuário excluiu o perfil após a publicação repercutir. Tanto no X como no Instagram, a mensagem é que a página não existe ou está indisponível. Nas redes sociais, internautas pedem a investigação do caso.

Procurada, a Polícia Federal (PF) ainda não se manifestou sobre o caso até a última atualização do texto. O espaço segue aberto para declaração do órgão.