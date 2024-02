Todas as penitenciárias federais serão revisadas para elevar o nível de segurança, afirma André Garcia, secretário nacional de Políticas Penais (Senappen), que está no Rio Grande do Norte após a fuga de dois presos da penitenciária de Mossoró. Nesta quarta-feira (14/2) dois presos fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, na região oeste do Estado. “Vamos fazer um reforço em todas as unidades federadas, e ‘pente fino’ para cuidar de todos os possíveis problemas”, avaliou o secretário.

Em coletiva, o secretário confirmou que foi trocada a direção da penitenciária e que a dinâmica da fuga ainda está sendo avaliada e periciada. “Estamos atuando junto à penitenciária para apontar e resolver as falhas, e garantir que não ocorram novamente”, assegurou.

“Estamos revisando todos os protocolos das unidades prisionais, não há chance de algo dessa natureza acontecer quando os protocolos estão sendo seguidos”, comenta o secretário, acrescentando que as investigações ainda não descartaram se houve ou não facilitação por parte de agentes da lei.

As imagens da fuga e a dinâmica do presídio ainda estão sendo periciadas, e nenhuma informação será divulgada para não atrapalhar as investigações.

Questionado o secretário não confirmou se os presos voltam para a penitenciária de Mossoró ou se serão encaminhados para outra unidade prisional. "Só posso dizer que quando capturados voltarão para o sistema prisional e só sairão por determinação da Justiça", diz.

Por medida do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a direção do presídio foi afastada e um policial penal, sem nome confirmado, assumiu o cargo. “Tomamos medidas que não atrapalhem o funcionamento da penitenciária. O objetivo dele é trabalhar, solucionar problemas e evitar que isso se repita”, garantiu.