Antes de jogo da NBA, Stephen Curry acerta cesta da porta do túnel; veja

Em noite mágica de Stephen Curry na NBA, o astro do Golden State Warriors conseguiu terminar a partida contra o Los Angeles Clippers na noite de quarta-feira (14/2) com 41 pontos anotados apenas por ele, a quebra do recorde de acertar sete ou mais cestas de três pontos em quatro jogos consecutivos e fez uma cesta incrível que levou o ginásio a loucura.

Curry conseguiu se destacar ao anotar 41 pontos para os Warriors e, ao todo, converteu nove bolas de três pontos em 19 tentativas.

Ele foi o primeiro na história da NBA a alcançar o feito de acertar sete ou mais cestas de três pontos em quatro jogos consecutivos.

Outro momento brilhante do jogador, antes até mesmo do jogo começar, foi quando acertou uma cesta próximo ao túnel do ginásio, fazendo com que os torcedores gritassem muito com a cesta convertida.

STEPHEN CURRY METEU O ARREMESSO DO TÚNEL



MEU DEUS DO CÉU pic.twitter.com/MsceRDe9K2 February 15, 2024

Apesar dos feitos, o time de Curry saiu do Chase Center sem a vitória, perdendo para os Clippers por 130 a 125 pontos, em uma reviravolta do time de LA que jogou pior nos três primeiros quartos da partida.