Ciclone subtropical deixa RJ e SP em alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso em nível vermelho para chuvas intensas nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. O alerta máximo sinaliza perigo extremo, especialmente, na região sul fluminense, no norte paulista, no Vale do Paraíba e na região metropolitana do Rio de Janeiro. A previsão de acumulado de chuva entre hoje e amanhã pode passar de 100mm, com possibilidade de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamento de encostas.

Segundo o Inmet, um ciclone subtropical deve se formar em alto-mar, a cerca de 230km a sudeste da costa de Arraial do Cabo (RJ), com deslocamento para leste e, em seguida, para sul/sudoeste. O instituto ressaltou que o fenômeno deve provocar chuvas intensas no litoral norte de São Paulo até a região metropolitana do Rio de Janeiro, com maior atenção para a Costa Verde, no litoral sul do estado do Rio, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty. De acordo com o Inmet e a Marinha, o ciclone subtropical pode provocar ventos de mais de 80 km/h nas bordas do ciclone. O fenômeno deve infuenciar no tempo até terça-feira, caso as condições atmosféricas se mantenham.

"A circulação dos ventos, no sentido horário, do ciclone (sistema de baixa pressão), inicialmente favorecerá chuvas volumosas na faixa litorânea do estado do Rio de Janeiro. No entanto, a intensidade e localização exata desse ciclone são difíceis de prever com antecedência, o que gera incertezas na previsão. Portanto, hoje é considerado o dia mais perigoso de chuva no Rio de Janeiro, pois o sistema estará se formando até a noite, próximo ao litoral do estado, podendo provocar volumes significativos de chuva", informou o instituto, em nota.

O Inmet recomenda que, em casos de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de tempestade o Instituto orienta o desligamento de aparelhos eletrônicos e do quadro geral de energia.

Macapá alagada

Imagens de satélite mostram instabilidades entre Amazonas, Acre, Rondônia, parte do litoral do Pará e em Mato Grosso. As chuvas que atingiram a porção norte do país, ontem, são resultados do calor, da alta umidade e da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

A prefeitura de Macapá decidiu adiar o início do ano letivo na rede municipal de ensino devido às fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. A volta às aulas na capital do Amapá estava prevista para ontem, mas foi adiada para a próxima segunda-feira. O município está em situação de emergência, com registro de alagamentos em diferentes pontos da cidade. A prefeitura também informou que distribuiu cestas básicas para 71 famílias atingidas pelas chuvas da madrugada de terça-feira.

Segundo informações do governo do estado, a Escola Estadual Reinaldo Damasceno, na Zona Sul de Macapá, acolhe cerca de 100 famílias desabrigadas, que receberam alimentos, colchões e cuidados de saúde. O governo deu início a uma campanha de arrecadação de roupas, sapatos e brinquedos para as famílias afetadas. O município já obteve o reconhecimento federal do decreto de estado de emergência. Com o reconhecimento, o estado do Amapá e o município de Macapá poderão acessar recursos federais para destinar ao atendimento à população afetada pelas chuvas.