Câmera de segurança registra 'fantasma' cometendo furto em loja; veja

Câmeras de segurança de uma loja de peças automotivas registram um furto inusitado. Um “fantasma” foi flagrado invadindo o estabelecimento e furtando uma bomba d'água. A "assombração" foi filmada na madrugada desta sexta-feira (16/2), em Colinas do Tocantins, em frente à rodovia BR-153, conhecida como Belém-Brasília.

Imagens do furto publicadas pela página Colinas Notícias viralizaram nas redes sociais devido a forma com que o criminoso encontrou para não ser identificado. No vídeo, é possível observar uma pessoa coberta por um lençol caminhando pela loja até chegar no espaço onde a bomba estava instalada. Nas imagens, é possível ver ainda que em todo momento o indivíduo que efetuou o furto conferia para ver se estava devidamente coberto com um lençol branco. Confira:



Ainda é possível ver nas imagens que o “fantasma” fica alguns minutos tentando desencaixar a mangueira, até que consegue separar a bomba do encanamento. “Quando eu vi as imagens, não acreditei. Achei ele muito corajoso, e com certeza é algum conhecido que sabia dos detalhes. Mas vamos descobrir quem foi”, disse a dona da empresa, Jessyka Yorrana.

A empresária acredita que ladrão seja alguém que conhece não só a loja, mas também a vizinhança.