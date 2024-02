Detentos fogem de penitenciária em Minas durante atendimento com advogados

Dois detentos conseguiram fugir do Presídio Regional de Teófilo Otoni, na Região do Vale do Mucuri, na manhã desta sexta-feira (16/2).

Segundo informações da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os presos aproveitaram o momento em que iam fazer um atendimento com uma advogada para fugir. Outros dois detentos também tentaram escapar, mas ficaram presos entre as cercas da penitenciária. Eles precisaram receber atendimento médico.

Os dois que fugiram são Hélio Júnio Costa Vieira, de 23 anos, e Igor dos Santos Ottoni, de 41 anos. Igor havia sido admitido no sistema prisional mineiro em 2016. Já Hélio em 2021. Os crimes cometidos pela dupla não foram informados.



Até o momento eles não foram encontrados. Policiais da região seguem no rastreamento da dupla, que estaria escondida em uma mata próxima ao presídio.