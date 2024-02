Na Etiópia, Lula discursa contra 'extrema direita racista e xenófobica'

O presidente Lula (PT) discursou neste sábado (17/2) e criticou a “extrema direita racista e xenófobica” mundial. Nas falas, que aconteceram na abertura da 37ª Cúpula da União Africana, em Adis Abeba, na Etiópia, o chefe do Executivo brasileiro defendeu uma aproximação do Brasil e do mundo com a África.

No início de sua fala, Lula instou por alterações no sistema de governança mundial. Ele afirmou que a "multipolaridade é uma característica inevitável do século XXI" e que o "Sul Global está emergindo como uma parte essencial na resolução das principais crises globais".

“A alternativa às mazelas da globalização neoliberal não virá da extrema direita racista e xenófoba. O desenvolvimento não pode ser privilégio de poucos”, seguiu.

Para Lula, é preciso resgatar as melhores tradições humanísticas no mundo. “Ser humanista implica condenar os ataques perpetrados pelo Hamas contra civis israelenses, e demandar a liberação imediata de todos os reféns. Ser humanista impõe igualmente o rechaço à resposta desproporcional de Israel, que vitimou quase 30 mil palestinos em Gaza – em sua ampla maioria mulheres e crianças – e provocou o deslocamento forçado de mais de 80% da população”, afirmou.

O presidente ainda defendeu a criação de uma estado Palestino livre e soberano. "Que esse estado tenha representação plena na Organização das Nações Unidas (ONU) e que a própria ONU tenha seu Conselho de Segurança redesenhado, com participação permanente de países da África e da América Latina".

Lula incluiu sua participação na Cúpula Africana como parte de sua agenda durante a segunda viagem oficial ao continente durante seu novo mandato. Antes de chegar à Etiópia, ele passou pelo Egito e buscou fortalecer os laços com esse país.

No início de sua fala, Lula instou por alterações no sistema de governança mundial. Ele afirmou que a "multipolaridade é uma característica inevitável do século XXI" e que o "Sul Global está emergindo como uma parte essencial na resolução das principais crises globais".