Bloco de pós-carnaval cancela show por aumento de casos de dengue e covid

O bloco Açaí Guardiã, que faria sua estreia no carnaval de Belo Horizonte, cancelou o evento deste sábado (17/2) por causa do aumento de casos de dengue e covid-19 na capital.

Com o repertório focado em Djavan, a apresentação do bloco aconteceria às 19h na Casa das Artes Boca de Cultura, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de BH.

Pelo Instagram (do bloco e da Casa das Artes Boca de Cultura), os integrantes informaram que três pessoas da equipe estão com sintomas e suspeita de dengue ou covid-19, tornando impossível a realização do show.

Apesar disso, deixaram claro que é um adiamento e que, em breve, vão informar sobre a nova data e horário. “Pedimos desculpas às pessoas que se prepararam para estarem com a gente. Já já estaremos juntos Djavaneando o que há de bom!”, diz o post.