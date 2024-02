Uma quantia de R$ 59,9 mil foi encontrada neste sábado (17/2), no quintal da casa do funcionário público aposentado Raimundo Soares Sobrinho. O dinheiro, separado com notas de R$ 100 e R$ 50, estava em um pote de sorvete, dentro de um saco preto, que estava atrás de alguns arbustos, no jardim de uma casa que o idoso comprou há cerca de seis meses na região norte de Palmas.

Ao se deparar com a grande quantia e sem saber de quem seria aquele dinheiro, Raimundo sentiu-se nervoso e contou ter acionado a polícia imediatamente. “Eu tirei só a tampa, quando eu notei que era dinheiro, eu tampei e botei no mesmo local. Aí, retornei o pote para o mesmo local e entrei em contato com a polícia, exatamente para eles fazerem a investigação de onde foi que esse dinheiro surgiu", afirmou.

A casa foi comprada, segundo Raimundo, para que sua filha morasse. "Ela (a filha) foi passar um dia lá em minha casa, em Itacajá (TO), a cidade onde eu moro. E ontem eu vim deixar ela, e quando amanheceu o dia cedo, eu fui dar uma limpeza nesse pequeno jardim que tem aqui na frente”, disse, em entrevista ao portal G1.

De quem era o imóvel

O aposentado comprou a casa, em agosto do ano passado, em negociação com Inêz Piva de Santana, mãe do ex-secretário de Estado de Saúde Afonso Piva, que perdeu o cargo no mesmo mês depois de ser investigado pela Polícia Federal (PF). Piva, segundo a PF, é suspeito de ter fraudado licitações na comprar de seringas a hospitais públicos do Tocantins.

Raimundo falou ter tido contato com a antiga proprietária apenas no dia em que ele assinou a transferência do imóvel. Meses depois a filha dele se mudou para a casa e vivia no local. Ao encontrar o pote de dinheiro, o aposentado confessou que ter acionado a polícia foi a atitude mais correta.

“É porque o dinheiro não é meu [...] Não importa a quantia, só que não me pertence. Eu não poderia guardar o que não era meu. É o correto e o que veio na minha cabeça, pedi a orientação de Deus, foi ligar para a polícia, para investigar o caso, se achar que deve”, refletiu.

De quem era o dinheiro

O caso foi registrado na Polícia Civil, que contabilizou R$ 59,9 mil, e encaminhou o valor à perícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Ainda conforme informações do G1, a investigação do caso ficará a cargo da Polícia Federal.

No sábado, a PF esteve na casa em busca de mais indícios. Não foi encontrado mais dinheiro, mas foram apreendidos vestígios de envelopes e mais alguns objetos - não detalhados - que serão periciados. O Correio contatou e aguarda respostas da SSP de Tocantins e da seção tocantinense da Polícia Federal para coletar mais informações sobre os cerca de R$ 60 mil encontrados na casa do aposentado Raimundo Soares Sobrinho.