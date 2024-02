Amigos encontram cômodo escondido em casa alugada em Florianópolis

Um grupo de amigos descobriu um cômodo escondido em uma casa alugada em Florianópolis. Uma das integrantes do grupo, Amanda Ramos publicou um vídeo no Tiktok que mostra a descoberta. O grupo de jovens passava as férias em uma casa alugada no Campeche, no sul da ilha, e descobriram que o espelho escondia uma passagem secreta para um cômodo.

O vídeo já soma mais de 1.1 milhão de visualizações. Atrás do espelho havia um vidro, que impedia que eles entrassem no cômodo. A descoberta só ocorreu no último dia da viagem.

“Todos os cômodos da casa tinham muitos espelhos enormes, e já tínhamos visto muitas coisas na internet sobre os donos que colocam câmeras escondidas ou até mesmo passagens escondidas”, explica Amanda.

O grupo não questionou o dono do imóvel sobre o cômodo e disse em vídeo que foram bem recepcionados.

Nos comentários das redes sociais, os internautas demonstraram o medo da situação. “Se postou é porque está viva”, brincou um usuário. “metade dos filmes de terror começam assim”, comentou outro.