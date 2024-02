Ex-BBB Gil do Vigor dará palestra em Harvard, nos EUA

Gil do Vigor, economista e ex-participante do BBB, anunciou que dará uma palestra na Universidade de Harvard, em Cambridge, estado de Massachusetts (EUA). A participação do influencer será no evento 10ª edição da Brazil Conference at Harvard & MIT.

O anúncio foi feito por Gil no X (antigo Twitter). "Vou palestrar em Harvard! Quando falaram que eu não duraria um mês, pois abandonei tudo pela educação, não fazia ideia de tudo que estava por vir. Deus é Fiel", comemorou.

A conferência contará com diversas personalidades brasileiras, como a cantora e ministra da Cultura Margareth Menezes, a cantora Ivete Sangalo e o cantor Seu Jorge.

Gil é formado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e possui mestrado e doutorado na mesma instituição.



