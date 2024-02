Sete pessoas foram mortas na megaoperação da Polícia Militar iniciada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (27/2) nos complexos de comunidades do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, dominadas pelo Comando Vermelho (CV). De acordo com a PM do estado, o objetivo da ação é prender chefes de facções criminosas responsáveis pela recente disputa por territórios no Rio e ataques armados nas Zonas Norte e Oeste, Baixada Fluminense e cidades do interior do estado. Cinco suspeitos foram presos e dois policiais estão feridos.

A operação se estende a áreas como Flexal, Engenho da Rainha, Juramentinho, Guaporé, Ipase e Quitungo. “Esta operação conjunta envolve equipes do Comando de Operações Especiais (COE), unidades dos 1º e 2º Comandos de Policiamento de Área (CPAs) e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP). Nosso objetivo é capturar líderes da facção criminosa responsável pela maioria dos conflitos e tentativa de expansão territorial na capital e no interior do estado do Rio”, informou a PM em nota.

Equipes do Comando de Operações Especiais (COE) gravaram o momento em que policiais militares tentam remover barreiras físicas instaladas por criminosos nos acessos às comunidades do Complexo do Alemão.

Já no Complexo da Penha, um agente do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foi atingido no braço e levado ao Hospital Central da Polícia Militar. O estado de saúde do policial era estável até a publicação desta reportagem. Outro policial do 3º BPM (Méier) foi ferido por estilhaços durante a operação e foi atendido no Hospital Municipal Salgado Filho. O quadro de saúde dele também é estável.

Quatro mortos

Durante a madrugada de hoje, quatro homens foram mortos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com a PM, o grupo tinha saído do Complexo da Penha em um carro roubado, em direção à comunidade do Trio de Ouro, no centro de São João. Os suspeitos foram surpreendidos pela polícia e houve troca de tiros. A PM informou que eles chegaram a ser levados para a UPA de Jardim Íris, mas não resistiram aos ferimentos.

Outros quatro suspeitos foram baleados na Comunidade da Flexal, em Inhaúma, e um na Nova Brasília, no Complexo do Alemão. Dos três presos, dois foram detidos na comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, e o outro na Nova Brasília, após confronto com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Foram apreendidos cinco fuzis, três pistolas, sete radiotransmissores e entorpecentes.

Escolas fechadas

Devido à megaoperação, escolas próximas aos locais monitorados foram fechadas. A Secretária Municipal de Educação informou que, na região do Complexo da Maré, 24 escolas foram impactadas pelas ações da polícia e mais de 8 mil alunos estão sem aula. No Complexo da Penha, 16 escolas foram fechadas, deixando mais de 4 mil alunos fora da sala de aula. Já no Complexo do Alemão, 20 unidades escolares precisaram ser fechadas.

