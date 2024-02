Duas pessoas são assassinadas em dois dias em Paracatu (MG)

O corpo foi encontrado no Parque Ecológico Alto do Açude - (crédito: You tube) Ivan Drummond Ivan Drummond

Em dois dias, houve dois assassinatos em Paracatu, na Região Norte de Minas Gerais. Na noite de terça-feira (27/2), o de um adolescente. E no fim da noite dessa quarta (28/2), o corpo de um homem, de 27 anos, foi encontrado, baleado, dentro do Parque Ecológico do Bairro Alto do Açude.

Segundo a Polícia Militar (PM), o batalhão local foi acionado em função de tiros que ecoaram na noite. Era por volta de 23h. No local, foi encontrado, no chão, o corpo da vítima, que levou dois tiros.

A Polícia Civil entende que a primeira pista para desvendar o crime é identificar as atividades da vítima, que podem levar a um elo e captura do criminoso.