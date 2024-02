Loterias: Sorteio desta quarta-feira (28/2) atrasa por falhas operacionais

A Caixa Econômica Federal abriu uma transmissão ao vivo no YouTube para informar que houve atraso no sorteio das loterias desta quarta-feira (28/2). “Infelizmente ainda não foi possível iniciar os sorteios desta noite devido problemas operacionais”, disse a apresentadora Nadiara Pereira. Ela ressaltou que, apesar do atraso, todos os sorteios serão realizados da forma mais transparente e completa possível.

O comunicado foi realizado às 20h. Os concursos Dupla Sena 2635, Lotofácil 3040, Quina 6377, Lotomania 2590, Super Sete 513 e +Milionária 125 serão realizados assim que o problema for resolvido.

O sorteio é realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.