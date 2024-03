Dengue: ministra da Saúde parabeniza trabalho do SUS para reduzir mortes

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que o atendimento médico no Sistema Único de Saúde (SUS) é essencial para evitar mortes pela dengue. Ela reiterou que a doença já é conhecida e tem tratamento simples: a hidratação. A declaração foi feita em cerimônia do 'Dia D' nacional de combate à dengue, em Serra (ES), neste sábado (2/3).

"Para este momento, agora a nossa medida de combate é eliminar os focos de mosquito e o bom trabalho no sistema de saúde para impedir que vidas sejam perdidas por dengue. Nós conhecemos a dengue, não podemos aceitar nem uma morte sequer por dengue. É morte que se pode evitar com hidratação adequada, sem que a população tome remédio por sua conta", alertou a ministra.

Ela destacou a importância dos profissionais de saúde na atuação do cuidado. "Apesar do grande número de casos, temos tido felizmente menos mortes por dengue do que no ano passado porque as pessoas estão sendo cuidadas, é o SUS que garante isso. Quero agradecer a todos os profissionais de saúde", iniciou.

"Ontem (1/3) lançamos um segundo guia de manejo clínico da dengue para gestantes. Contem com o ministério da saúde, vamos continuar a fazer juntos esse trabalho", acrescentou a ministra. No início de fevereiro o ministério publicou a atualização do guia de manejo clínico geral para a doença e, agora, fez uma nota específica para o cuidado com gestantes. De acordo com ela, uma nota técnica para o teste rápido de dengue também foi realizada e afirmou que eles devem estar "em breve" nas unidades de saúde.

Trindade ainda destacou a estratégia de vacinação contra a dengue, que ocorre em vários dos 521 municípios priorizados pelo ministério. "Eu também diria que hoje é um dia de promoção da saúde, por isso, aqui [em Serra (ES)] e em vários municípios do Brasil, crianças estão sendo vacinadas, atualizando suas cadernetas de vacinação, isso mostra o cuidado do SUS", ressaltou.

De acordo com ela, ações para incentivar a vacinação nas crianças, não só contra a dengue, estão sendo pensadas, junto ao Ministério da Educação, através do Programa Saúde na Escola. A atividade deve ocorrer na segunda quinzena de maio.

A ministra ainda fez apelo às famílias para que levem as crianças para vacinar-se contra a dengue. "Quem tem crianças de 10 a 11 anos não deixe de vaciná-las para a dengue. A vacina será uma estratégia progressiva, mas quem pode vacinar agora, não vamos deixe de vacinar", alertou.

Antecipação vacina da influenza

Devido ao cenário grave de doenças infectuosas, com a dengue e a covid, o Ministério da Saúde decidiu, nesta semana, antecipar a vacinação da influenza para a população.

"Estamos antecipando a vacinação de influenza, que deve iniciar no dia 25 de março. Normalmente, ela é feita em junho e conseguimos antecipar. Deixo meu agradecimento ao Instituto Butantan, que produz as vacinas da influenza", declarou a ministra.

Em 2024, 75 milhões de pessoas devem ser imunizadas. A expectativa do Ministério é vacinar principalmente idosos, gestantes, profissionais de saúde e da educação.