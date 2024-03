Mega-Sena: números ganhadores foram escolhidos por funcionária da lotérica

Com prêmio acumulado de R$ 206 milhões, a Mega-Sena desta terça-feira (5/3) teve apenas uma aposta vencedora, em Goiânia. A pessoa que escolheu os números premiados, uma operadora de caixa da lotérica Boca 27, no entanto, não participou do bolão premiado.

Segundo Leonardo Salermo, proprietário da casa lotérica, o bolão contava com 24 cotas e todas foram vendidas. Ele relata que os números, geralmente, são selecionados de forma aleatória, mas que a aposta ganhadora desta terça-feira (5/3) foi feita por uma funcionária do local. Leonardo ainda informou que a lotérica não ganha comissão com o prêmio.

Os 24 sortudos participaram de jogo de 10 números, com custo de R$ 1.050. Além do prêmio com o acerto das seis dezenas, o grupo de sortudos ainda acertou 24 jogos na quina e vai levar mais R$ 945 mil. Além de mais 89 jogos na quadra, o que garante o prêmio de mais R$ 87 mil. O saldo total do grupo foi de mais de R$ 207 milhões — e cada um dos 24 vai levar cerca de R$ 8,6 milhões.

A Mega-Sena 2696 é o quinto maior sorteio comum da história da loteria.