O corpo de uma menina de 3 anos foi encontrado pela Polícia Civil de Santa Catarina, na quarta-feira (6/3), em uma área de mata em Indaial, no Vale do Itajaí. A criança estava desaparecida desde segunda-feira (4/3). Segundo o delegado-geral Ulisses Gabriel, a menina "morreu de tanto apanhar" da mãe e do padrasto. Ambos confessaram o crime.

"Um dia triste demais. Menina que estava desaparecida em Indaial foi morta pela mãe e pelo padrasto. Morreu de tanto apanhar e o corpo foi encontrado pela Polícia Civil. Casal confessou o crime. Nestas oportunidades que reflito se escolhi a profissão certa. São muitas desgraças para absorver", relatou o delegado, nas redes sociais.



Inicialmente, o padrasto da menina havia afirmado que tinha saído para trabalhar na tarde de segunda e depois recebeu mensagem da esposa dizendo que a criança tinha desaparecido enquanto ela estendia roupas no varal de casa.

O Correio tenta contato com a Polícia Civil de Santa Catarina para saber mais informações sobre o caso, mas até a publicação desta matéria, o jornal não obteve retorno.