Cachorro se alimenta de corpo de casal morto dentro de casa

Um homem, de 22 anos, e uma mulher, de 20, foram encontrados mortos dentro de casa na tarde dessa quarta-feira (6/3), no bairro Cidade Satélite, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o padrasto do homem foi até a residência do casal depois que um conhecido informou que algo havia acontecido no imóvel. Ele foi até o local, mas não foi atendido. Então, o homem pulou o muro da casa e encontrou o casal já sem vida em um dos quartos.

O padrasto ainda contou aos militares que o homem havia ligado para a mãe, na última segunda-feira (4/3), pedindo a quantia de R$ 50 emprestado. Depois disso, o homem não fez mais contato.

A Polícia Militar encontrou manchas de sangue no quintal da casa, a porta de entrada arrombada e o cachorro com um ferimento próximo ao olho semelhante a uma perfuração de arma de fogo.

No quarto, o casal foi encontrado sem roupa e com diversas marcas de arma de fogo. O homem foi baleado ao menos dez vezes e tinha lesões na face e orelha, que a perícia indicou que foram feitas pelo cão, por possivelmente estar com fome.

A mulher foi baleada três vezes. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado.