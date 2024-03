Mega-Sena 2697: veja os números sorteados nesta quarta-feira (7/3)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (07/3), cinco loterias: os concursos 2697 da Mega-Sena; o 3047 da Lotofácil; o 6384 da Quina; o 2063 da Timemania e o 884 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Mega-Sena, com prêmio previsto de R$ 3,5 milhões, teve os seguintes números sorteados: 10, 11, 13, 25, 27, 42 .

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



https://www.youtube.com/watch?v=z99zwIr8_MA