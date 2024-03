BBB 24: Web fica revoltada com Davi, após ele dar a entender que não conhece Juliette

A polêmica foi intensificada com a volta de um vídeo no qual a esposa de Davi menciona como Juliette foi uma inspiração para ele se inscrever no BBB 24 - (crédito: Reprodução/Gshow) Observatório dos Famosos Observatório dos Famosos E-mail

Davi, um dos participantes do Big Brother Brasil 24, novamente se encontra no centro das atenções das redes sociais após gerar controvérsia ao insinuar não conhecer Juliette, a vencedora do BBB 21. Durante uma conversa com Isabelle, Davi se referiu à paraibana como "Juliene", sendo prontamente corrigido pela amiga.

A repercussão nas redes sociais foi imediata, com fãs do reality expressando incredulidade diante da suposta falta de familiaridade de Davi com Juliette. Alguns questionaram se o participante estaria fingindo desconhecimento sobre a vencedora do BBB 21, enquanto outros destacaram a aparente contradição entre suas declarações e evidências anteriores que sugerem o contrário.

Além disso, a polêmica foi intensificada com a volta de um vídeo no qual a esposa de Davi menciona como Juliette foi uma inspiração para ele se inscrever no BBB 24. Essa revelação levou muitos a questionarem a sinceridade das ações e declarações de Davi dentro da casa mais vigiada do Brasil.

A trajetória de Davi no BBB 24 tem sido marcada por uma série de momentos controversos e situações que geram debates entre os telespectadores. Sua aparente falta de familiaridade com figuras públicas amplamente conhecidas suscita questionamentos sobre sua autenticidade e sua capacidade de interagir genuinamente com os demais participantes. Essa última polêmica em torno de sua relação com Juliette apenas adiciona mais um capítulo à sua saga dentro da casa, deixando o público ansioso por novos desdobramentos e revelações sobre esse intrigante participante.

O Davi não conhece a Juliette, a Deborah Secco, a Xuxa…. #BBB24 pic.twitter.com/oGKoxsJJci March 7, 2024

Ué. E agora? Davi conhece ou não conhece a Juliette? Sera que ele despertará a RAIVA dos cactos? #BBB24 pic.twitter.com/P8qjFrgjmk — Lucas Pasin (@lucaspasin) March 7, 2024

O post BBB 24: Web fica revoltada com Davi, após ele dar a entender que não conhece Juliette foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.