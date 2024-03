Nova onda de calor deve atingir o Brasil entre 11 e 15 de março

A terceira onda de calor do ano de 2024 deve atingir algumas regiões do Brasil entre 11 e 15 de março. Com isso, na próxima semana as temperaturas podem ficar até 5ºC acima da média em alguns estados.

Segundo a plataforma Climatempo, o ar quente ganha força no Chaco Paraguaio, uma região árida do país vizinho, e no norte da Argentina ao longo da próxima semana. O fenômeno vai gerar um sistema de alta pressão nos níveis médios da atmosfera, o que favorece a manutenção do ar quente e dificulta a formação de nuvens de chuva.

A onda de calor poderá ocorrer na região oeste do sul do Brasil, sudoeste do Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo, regiões em que as temperaturas devem superar os 5ºC acima da média. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, uma onda de calor se configura quando as temperaturas permanecem maiores do que 5ºC acima da média por cinco dias consecutivos.



Onda de calor deve atingir o Brasil em março (foto: Climatempo/Reprodução)

No sul do Brasil, no Mato Grosso do Sul, na parte sul do Mato Grosso, no triângulo mineiro, no sul do Rio de Janeiro e em grande parte de São Paulo, são esperadas temperaturas entre 3ºC e 5ºC acima da média. Isso não caracteriza necessariamente uma onda de calor, mas se aproxima.