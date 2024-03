Cunhã Poranga: quem é a indígena brasileira que vai virar Barbie

Cunhã Poranga tem 25 anos e é da etnia Tatuyo, no Amazonas. Ela conta com 6 milhões de seguidores em diversas redes sociais - (crédito: Danny Guimarães/Divulgação) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A boneca mais famosa do mundo agora tem uma versão indígena brasileira. A nova Barbie homenageia a influenciadora Maíra Gomez, conhecida como Cunhã Poranga, da etnia Tatuyo, do Amazonas. A brasileira emprestou cor, costumes e apetrechos indígenas para fazer história com o modelo inédito da boneca.

O modelo é uma homenagem da Mattel, que busca tornar mulheres que influenciam positivamente o mundo em bonecas para influenciar novas gerações. O projeto se chama Barbie Role Model e Maíra foi a escolhida para marcar os 65 anos da Barbie. No entanto, as bonecas não estão à venda.

“Gente, sou eu! Será que é um sonho? Obrigada, Mattel, por essa homenagem. É uma honra representar nosso país”, declarou a indígena ao mostrar a boneca nas redes sociais.

No site oficial da Matel, a empresa apresenta Maíra como uma facilitadora para que o mundo conheça o povo dela. “ Conhecida como Cunhaporanga, que significa “mulher bonita da aldeia” em tupi. O principal objetivo de seu conteúdo é apresentar a cultura e as tradições de seu povo e compartilhar seu cotidiano e o de sua comunidade”, diz o comunicado.

Barbie em homenagem à brasileira Maíra Gomez, a Cunhã Poronga (foto: Divulgação/Matel)

Cunhã Poranga tem 25 anos e é da etnia Tatuyo, no Amazonas. Ela conta com 6 milhões de seguidores em diversas redes sociais, nas quais conta como é a cultura indígena e o dia a dia com a família.



Em vídeos, ela mostra a rotina diária, como pescar no Rio Negro, os rituais da etnia dela e a gastronomia da região, como a Mujeca, sopa feita com peixe usando goma ou farinha de mandioca.

