PF prende homem acusado de auxiliar fugitivos da Penitenciária de Mossoró

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (8) um homem acusado de prestar apoio aos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. De acordo com a corporação, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela 8ª Vara federal de Mossoró.Os detentos Deibson Nascimento e Rogério Mendonça fugiram no dia 14 do mês passado.

A corporação informou que com "mais essa detenção realizada nesta sexta-feira e, desde a data da fuga, já foram efetuadas um total de seis prisões, incluindo uma em flagrante delito, além da realização de buscas em diversos endereços nas cidades de Mossoró-RN, Baraúna-RN, Aquiraz-CE e Quixeré-CE".

A operação para tentar encontrar os fugitivos é coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, e envolve a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte, Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, representada pela Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Ainda há o reforço da Força Nacional de Segurança Pública, além de policiais dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Goiás.

As buscas envolvem mais de 500 homens e as investigações apontam que a dupla chegou a ficar em uma casa na região por oito dias, antes de sair para outro local. As autoridades acreditam que eles ainda não saíram do estado.